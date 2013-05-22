Кабмин предлагает упростить декларирование валютных ценностей и имущества за границей

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в ряд законодательных актов Украины и упростить процедуру обязательного декларирования валютных ценностей и имущества за границей для резидентов путем отмены подачи данных одновременно в Национальный банк Украины и органы Министерства доходов и сборов Украины.

Об этом говорится в законопроекте №2023, поданном на рассмотрение в парламент Кабинетом министров 15 мая.

Законопроект, в частности, предлагает изменить статью 9 Декрета Кабинета министров № 15-93 (от 1993 года) “О системе валютного регулирования и валютного контроля” и определить Министерство доходов и сборов Украины как единственный орган, куда необходимо подавать декларации.

«Валютные ценности и имущество, принадлежащее резидентам на правах собственности и находящееся за пределами Украины, подлежат обязательному декларированию в территориальных органах центрального органа исполнительной власти по вопросам формирования налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов», - говорится в законопроекте.

Невыполнение этой статьи, согласно предлагаемым изменениям, влечет наложение штрафа в размере 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за каждый отчетный период. Оспаривание штрафов осуществляется в административном и судебном порядке. Причем штраф взимают как территориальные органы Миндоходов, так и Национальный банк. Однако Нацбанк, согласно законопроекту, наделен правом применять финансовые санкции только к банкам, финансовым учреждениям и оператору почтовой связи. Санкции ко всем остальным резидентам смогут применять территориальные органы Миндоходов.

Справка УНИАН. В марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

На Миндоходов также возложена ответственность за формирование государственной политики в сфере контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Кроме того, Миндоходов будет контролировать сферу наличных расчетов за товары (услуги), а также наличие лицензий на осуществление различных видов деятельности, подлежащих лицензированию или патентованию.