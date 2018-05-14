Банковская система Украины - королевство кривых зеркал

Банковская система Украины как отражение состояния национальной экономики, казалось бы, должна переживать все кризисные негативы сегодняшнего дня – стагнацию, депрессию и прочее. Тем не менее, данные Национального банка по итогам 4 месяцев свидетельствует о рекордном показателе прибыли - 4,1 млрд грн. Активы и ресурсная база банков демонстрируют устойчивый и стремительный рост, а валютный рынок поражает беспрецедентной стабильностью. На этом фоне падение иностранных инвестиций в банковском секторе на 1,2 п.п. практически не омрачает радужную картину процветания. Но все ли так спокойно в финансовом королевстве? УНИАН опросил экспертов относительно реального состояния дел в банковской системе и перспектив ее развития в текущем году.

Банковская прибыль: особенности национальной отчетности

За январь-апрель 2013 года украинские банки получили 4,1 млрд грн чистой прибыли – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. За весь прошлый год - 4,9 млрд грн. Кроме того, за четыре месяца текущего года активы банковской системы выросли на 1,34% - до 1,162 трлн грн. Нацбанк поясняет рекордный рост показателей оживлением кредитования реального сектора экономики.

Между тем, банкиры деликатно отмечают, что долгожданный прорыв в кредитовании так и не наступил, а структура активов несколько улучшилась в связи с более осторожной кредитной политикой, а также формально – на фоне новых правил составления отчетности и формирования резервов по кредитам. Кроме того, банки научились зарабатывать не только на займах, а также на расчетно-кассовом обслуживании и операциях с ценными бумагами. Эксперты не прогнозируют радикального изменения ситуации в текущем году - банки продолжат чистить балансы и искать источники повышения рентабельности альтернативные кредитованию.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб:

«Темпы роста кредитования в этом году несколько вырастут по сравнению с прошлым годом - до 10% с 2% - на фоне улучшения ситуации с ликвидностью. В то же время, соотношение кредитов к ВВП продолжит снижаться, то есть, кредитная активность в банковской системе будет находиться на уровне ниже потенциального».

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен:

«Текущая прибыльность банковской системы Украины несколько иллюзорна. Несмотря на прибыльность второй год подряд, банковский сектор еще не вышел из кризиса 2008 года. Взять хотя бы такой показатель как возврат средств, потраченных налогоплательщиками на поддержку государственных банков («Укрэксимбанк», «Ощадбанк») и новых государственных банков («Укргазбанк», банк «Киев»)».

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко:

«Темпы прироста активов банковской системы во втором квартале будут примерно сопоставимыми с первым кварталом и составят 1,6-1,9%. Ускорение роста активов может начаться во втором полугодии, когда появятся признаки ускорения экономического роста как внутри страны, так и за ее пределами. На фоне медленного роста мировой и украинской экономик прибыльность в банковской системе в ближайшие несколько месяцев не будет существенно увеличиваться, и по итогам полугодия может составить около 2-2,5 млрд грн. Во втором полугодии банковский сектор может начать работать более эффективно на фоне ускорения развития мировой и украинской экономик, и прибыль банковского сектора по итогам года может составить 4-5 млрд грн».

Начальник сектора рыночных исследований «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) Виктор Шулик:

«По итогам текущего года рост активов банковской системы возможен в пределах 3-5%, а прибыль может превысить 5 млрд грн».

Валютное регулирование: таблетка от давления на гривну

По данным Национального банка, на валютном рынке все более чем замечательно: национальная валюта демонстрирует стабильность по отношению доллару, население – повышенное доверие к гривне, что подтверждается приростом гривневых депозитов за январь-апрель на 16,3% при одновременном сокращении валютных на 0,2%.

Директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова заявила о переломном апрельском превышении предложения валюты над спросом и сохранении этой тенденции в мае текущего года. Так, объем чистого предложения безналичной валюты составил 213 млн долл. в апреле и 127 млн долл. – в мае текущего года, на наличном рынке - 118 млн долл. в апреле и почти 100 млн долл. – в мае.

С учетом этих факторов регулятору удалось снизить степень «вмешательства» в межбанковский валютный рынок до 1% с 3% за аналогичный период прошлого года, а также нарастить золотовалютные резервы на 2,06% в апреле и на 2,82% - с начала текущего года. Безусловно, на фоне сокращения резервов в 2012 году на 22,8% нынешний рост не говорит о переломном моменте на денежно-кредитном рынке. Кроме того, неспроста же продлены еще на 6 месяцев обязательная продажа 50% валютной выручки и ограничение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям.

Нацбанк не готов отменить введенные в ноябре прошлого года новшества, благодаря которым активно наращивает резервы, поскольку задачи по обеспечению стабильности гривни и низкой инфляции продолжают оставаться на повестке дня. По оптимистическому прогнозу экспертов - если ситуация на валютном рынке не ухудшится - резервы будут увеличиваться и ограничения могут быть сняты. При реализации пессимистического сценария - если гривня обесценится по отношению к доллару и правительству не удается договориться с МВФ – резервы на конец года сократятся на 15-20% параллельно с ужесточением валютного регулирования.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко:

«На размер резервов до конца текущего года будет влиять долговая политика, частота выхода на рынок еврооблигаций, режим сотрудничества с МВФ, темпы роста мировой и украинской экономик, ситуация с бюджетом. В связи с тем, что однозначно спрогнозировать развитие этих факторов тяжело, прогнозный разброс золотовалютных резервов на конец текущего года составляет 23-26 млрд. долл».

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб:

«В лучшем случае, золотовалютные резервы НБУ останутся на неизменном уровне (24-25 млрд долл.). Если давление на гривню возобновится, что не исключено во время традиционного осеннего всплеска спроса на валюту, то резервы НБУ в этом году снизятся еще на 15-20%».

Начальник отдела финансовых проектов рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Светлана Рекрут:

«Во втором полугодии обычно возрастает спрос на валюту со стороны наличного рынка, что, несомненно, приведет к росту девальвационных ожиданий и спроса на валюту, а также потребует больше административных и рыночных усилий со стороны Нацбанка. Также предстоят большие выплаты по внешним долгам (около 3,9 млрд долл. по кредиту МВФ и 1 млрд долл. на погашение еврооблигаций в июне), что будет оказывать давление на золотовалютные резервы. Если Украине будет под силу рефинансировать большую часть валютных долгов к погашению, то существенного сокращения золотовалютных резервов не будет, и НБУ обеспечит плавную и контролируемую девальвацию гривни к концу года, а также сохранит полный контроль над валютным рынком. Объем золотовалютных резервов на конец года составит 21,5 млрд долл.»

Главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын:

«Решение Национального банка продлить ограничения на валютном рынке было прогнозированным, поскольку это позволяет снизить дисбалансы и сдерживать курс. НБУ готов и дальше сочетать рыночные методы с административными ограничениями для контроля стабильности валютного курса. Если давление на курс будет усиливаться, то НБУ может ввести дополнительные ограничения либо ужесточить существующие».

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» Александр Вальчишен:

«В случае дальнейшего благоприятного развития событий Национальный банк не будет продлевать ограничения на валютном рынке, однако такой вариант менее вероятен, чем вариант, когда норма по обязательной продаже 50% валютной выручки будет продлеваться и далее, на 2014-й год. При росте негативных ожиданий возможно также увеличение нормы по обязательной продаже валюты с 50% до 75-100%».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко: «Формально НБУ может продлевать норму продажи валютной выручки и до 2015, и 2016 года. С точки зрения теории, сейчас нужно 100% продажи валютной выручки, но власти приходится учитывать интересы экспортеров, поэтому ограничение составляет 50%. Достижение профицита платежного баланса по итогам первого квартала подтверждает, что нынешнее ограничение устраивает и власть, и бизнес. Ожидаемое принятие законопроекта о налогообложении безналичных валютных операций дополнительно снизит спрос на валюту. Также НБУ может увеличить нормы обязательного резервирования по валютным депозитам, что будет стимулировать банки снизить их привлечение. Кроме того, возможно реанимирование идеи налогообложения наличных валютных операций. Но в целом, более радикальных реформ на валютном рынке в текущем году не ожидается».

Монетарная база: Нацбанк "закручивает гайки"

За первые четыре месяца года монетарная база выросла на 4,7%, денежная масса – на 5,6%. Общий объем остатков банковских депозитов за это период увеличился на 5,7%, в основном, за счет средств физических лиц в национальной валюте. При этом общий объем остатков по кредитам вырос всего на 1,9%, в большей степени за счет прироста кредитов в иностранной валюте, предоставленных юридическим лицам. Увеличился и объем наличности вне банков - на 5,5%, в то время как остатки на корсчетах банков снизились на 18,3%.

Эксперты считают, что показатели свидетельствуют о продолжающихся проблемах с ликвидностью в системе и не достаточно сбалансированной структуре ресурсной базы банков, а также о все еще низкой эффективности их работы.

Начальник сектора рыночных исследований «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) Виктор Шулик:

«Сейчас сложно прогнозировать, насколько активно страна будет печатать деньги. Если внешний спрос и дальше будет падать, то такие действия могут превратиться в вынужденную меру. Максимальный прирост монетарной базы и денежной массы за год составит 7% и 14%, соответственно. При этом прирост денежной массы зависит от эффективности функционирования банковской системы страны».

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко:

«Данные показатели в текущем году вряд ли продемонстрируют высокие темпы роста – не более 8% по монетарной базе и не свыше 12% по денежной массе. Оснований для более значительного роста денежных агрегатов в этом году нет, так как темпы роста украинской экономики близки к нулю».

Иностранные инвестиции: секреты повышения привлекательности

Иностранные инвестиции как лакмус привлекательности нашей банковской системы демонстрируют устойчивое падение. Согласно данным Госстата, в первом квартале текущего года в Украину поступило 1,56 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, но если учитывать отток капитала и курсовую переоценку, то показатель вдвое меньше - всего 736,6 млн долл., или на 13% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Доля иностранного капитала в украинском банковском секторе, на который приходится треть общего объема инвестиционных денег, продолжает снижаться, только по итогам первого квартала показатель составил 1,2 п.п. - до 38,3%.

Инвесторы обещают увеличить денежные вливания в нашу страну в разы, если мы победим коррупцию и усовершенствуем действующее законодательство в части защиты их прав. А пока, по оценкам Европейской Бизнес Ассоциации, индекс инвестиционной привлекательности Украины за 1 квартал не изменился и составляет 2,12 баллов из 5 возможных. Поскольку показатель является наихудшим за последние четыре года, наиболее вероятный сценарий развития событий – прирост инвестиций в текущем году на уровне прошлого года.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко:

«Объем прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику в этом году не превысит 6,5 млрд долл. по причине продолжающегося долгового кризиса в еврозоне и замедлившегося экономического роста в Китае. Доля иностранного капитала в уставном капитале украинской банковской системы к концу года может продолжить снижаться до 37%».

Начальник сектора рыночных исследований «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) Виктор Шулик:

«Иностранный капитал постепенно уходит из украинского банковского сектора по причине ситуации в ряде материнских структур, которая не позволяет развивать бизнес на высокорисковых рынках, таких как Украина. Также для многих банков наша операционная среда остается непонятной и неподходящей, а масштабы роста бизнеса часто не оправдывают ожиданий».

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб:

«Доля иностранных банков продолжит снижаться – как за счет выхода банков из сектора, так и за счет консервативной политики остающихся иностранных игроков. На этом фоне будет расти доля частных украинских банков, которые придерживаются агрессивных стратегий роста и/или имеют значительную политическую поддержку».

Ольга Гордиенко (УНИАН)