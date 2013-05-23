Торги на валютном рынке в четверг будут волатильными на фоне массы макроновостей - эксперт

Торги по паре EUR/USD в четверг, 23 мая, могут быть волатильными на фоне большого количества публикуемых новостей, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, в начале дня влияние на пару будут оказывать предварительные данные по производственной активности Франции, Германии и еврозоны за май. Учитывая то, что показатели находятся ниже отметки 50 и вряд ли превысят порог рецессии в этом месяце, поддержки евро это не окажет. Во второй половине дня ожидается публикация уточненных данных по объёму продаж жилья на первичном рынке США за апрель, что может способствовать росту пары EUR/USD, если показатели окажутся или на уровне прогноза 1,90%, или выше.

По оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, при пробое EUR/USD уровня 1,2875 возможен рост к отметке 1,2900. В случае же отбоя вниз от уровня 1,2875, движение может быть ограничено отметкой 1,2790.

Основное влияние на валютную пару GBP/USD сегодня может оказать публикация предварительных данных по темпам роста ВВП Великобритании за 1 квартал. Если фактические показатели окажутся ниже прогнозных, то возможно снижение пары к отметке 1,5000.

Колебания пары USD/JPY сегодня могут быть ограничены рамками 101,85–102,95.