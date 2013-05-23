Гривня на открытии межбанка в четверг снизилась по отношению к доллару

В четверг, 23 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1590/8,1625 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,4745/10,4805 грн/евро, по отношению к российскому рублю - также выросли, до 0,2590/0,2594 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2845/1,2847 (среда — 1,2921/1,2923).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,1590/8,1660 грн/долл., к 12:00 выросли до 8,1585/8,1615 грн/долл., к закрытию торгов установились на уровне 8,1590/8,1615 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5440/10,5545 грн/евро, к 12:00 — до 10,5475/10,5575 грн/евро, к закрытию торгов — до 10,5505/10,5600 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также снизились — до 0,2613/0,2617 грн/рубль, к 12:00 — до 0,2614/0,2618 грн/рубль. К закрытию торгов котировки не изменились.