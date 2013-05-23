Россия стала лидером в Европе по росту мошенничества с банковскими картами в 2012 году - FICO

Россия стала лидером в Европе по росту мошенничества с банковскими картами в 2012 году. По данным компании FICO, технологиями которой защищены 65% карт в мире, ущерб от мошенничества с банковскими картами в России за прошлый год увеличился на 35%, что является самым быстрым темпом роста в Европе.

Еще в 2010 году подобный ущерб в России был в три раза меньшим. По итогам прошлого года на Россию пришлось 6% общего убытка в ЕС, то есть, более 91 млн евро. В 2006 году показатель составлял 2%, а теперь он больше, чем в Германии, и приблизился к Испании.

Тем не менее, по общему объему убытка от карточных мошенников первое место занимает Франция (29% от совокупных убытков), обогнав прежнего лидера — Великобританию (27%). Общеевропейские потери от карточных мошенников составили более €1,5 млрд. Совокупные убытки от противоправных действий с банковскими картами в Европе в 2012 г. выросли на 6% по сравнению с 2011 годом, причем Франция, Россия и Великобритания обеспечили 80% этого роста, передает «Газета.Ru».