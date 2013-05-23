Управление Миндоходов в Киеве провело 160 проверок выплаты зарплат на предприятиях

Сотрудники управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве с начала года провели 160 проверок предприятий на предмет соблюдения ими законодательства о выплате заработной платы нанятым сотрудникам, в результате чего 158 субъектам предпринимательства дополнительно начислили 13,7 млн грн налога на доходы физических лиц. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления Миндоходов в Киеве.

Кроме того, с начала года сотрудники столичного управления Миндоходов легализировали труд более 7 тыс. человек, из которых 3 104 человек – нанятые работники, не имевшие договорных отношений с работодателями, а 4 108 – частные предприниматели, работавшие без государственной регистрации.

Налоговики также обратили внимание, что нарушение трудовых прав граждан в части оформления их деятельности и выплаты зарплат по-прежнему остается распространенным явлением. «По статистике – 99% проверок выявляют нарушения в этой сфере», - подчеркнули в управлении Миндоходов Киева.

Как сообщал УНИАН, по результатам проверок в целом по Украине, с начала года налоговики доначислили 134 млн грн налога на доходы физлиц и штрафных санкций. Выявлены 28 тыс. сотрудников, работавших без оформления трудовых отношений. Порядка 16 тыс. граждан, работавших без разрешительных документов, официально зарегистрировались и уплатили в бюджет 3,8 млн грн налогов.