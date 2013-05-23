Невысокий прирост кредитования свидетельствует о консерватизме банков - эксперты

Невысокий прирост кредитования на фоне роста ресурсной базы банков свидетельствует о сохранении консервативных настроений в банковской системе.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), такого мнения придерживаются эксперты ассоциации.

Как говорится в сообщении НАБУ, за январь-апрель текущего года регулятивный капитал банковской системы Украины вырос на 2,6% - до 183,5 млрд грн, при этом его адекватность (соотношение регулятивного капитала и активов, взвешенных по степени риска - УНИАН) почти вдвое превышает минимальное пороговое значение, установленное НБУ, и составляет 18,09%. Также за указанный период вырос объем средств физических лиц на 8,1% - до 395,4 млрд грн, депозиты предприятий - на 1,3%, до 204,7 млрд грн. В то же время, объем кредитного портфеля банковской системы с начала года вырос только на 1,9%, до 824,75 млрд грн.

Как отметили эксперты НАБУ, высокие показатели адекватности капитала, достаточная ликвидность финансового сектора и положительная динамика ресурсной базы свидетельствуют о достаточных финансовых возможностях банковского сектора. При условии сохранения приемлемого качества активов, активности банков в кредитовании и соблюдения курса дедолларизации, банки могут улучшить свои показатели прибыльности.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в апреле 2013 года выросли на 1,34% - до 1,162 трлн грн, общие активы - на 1,01%, до 1,297 трлн грн, в структуре общих активов кредитные операции составили 63,3%.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% – до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн, в структуре общих активов кредитные операции составили 63,7%.

По оценкам банкиров, рост объемов кредитования в 2013 году не превысит 10% и всплеска кредитной активности не предвидится. Объемы кредитования в 2012 году были меньше ожидаемых преимущественно из-за высоких процентных ставок и низкого спроса на кредиты в связи с падением производства.