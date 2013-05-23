Оппозиция против монетизации льгот. Предлагает провести публичную дискуссию

Правительство хочет внедрить так называемую монетизацию льгот, что приведет фактически к их отмене.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда, член фракции «Батькивщина» Андрей Павловский, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Мне как секретарю Комитета по вопросам социальной политики и труда странно слышать заявления наших правительственных чиновников, которые утверждают об эффективности предложенной ими меры и обещают очередное «улучшение». Удивляет и сроки нововведения – конец мая этого года», - сказал он.

«Здесь необходимо задать несколько вопросов. Знают ли сами льготники об этом новшестве и поддерживают ли они его? Проведена ли необходимая разъяснительная работа среди населения? Проведен ли анализ социальных последствий такого механизма? Подготовлен ли детальный реестр льготников? Внесена ли в этот реестр Королевская Н.Ю.? И вообще, существует ли хотя бы в каком-то документе механизм предоставления той адресной помощи, о которой говорят? Думаю, ответы здесь очевидны», - отметил народный депутат.

Он привел в пример российский опыт в этом вопросе.

«Украина может наступить на те же грабли, когда отмена льгот была проведена раньше, чем был разработан механизм денежной компенсации. Таким образом, люди останутся один на один со своими расходами, которые раньше им компенсировало государство. И еще уместный вопрос – действительно ли эта адресная помощь будет оказана? И предоставлена именно нуждающимся (как это недавно произошло с «кошечками и собачками»)?», - сказал Павловский.

«Напомню, что произошло недавно с социальными выплатами чернобыльцам, детям войны, многодетным матерям и другим льготным категориям. Правительство фактически отменило эти льготы, в обход законодательства. Что-то подобное состоится и в этот раз – примут никому не известное постановление (по-видимому, непонятное и самим правительственным чиновникам), которое разрушит семейный бюджет многих малоимущих семей», - подчеркнул он.

Павловский предлагает провести публичную дискуссию по этому вопросу между членами правительства, парламентариями, общественными объединениями и специалистами «с целью предотвратить ужасные последствия этого «улучшения».

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