Миндоходов упростит процедуру таможенного контроля для участников Евробаскета-2015

Министерство доходов и сборов Украины намерено упростить процедуру таможенного контроля в отношении участников финального турнира чемпионата Европы по баскетболу, который пройдет в Украине в 2015 году, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Специалисты министерства разработали план мероприятий, который, в частности, предлагает упразднить необходимость в получении разрешений на ввоз ряда товаров участниками соревнований. Министерство уже готовит соответствующие изменения в законодательство.

Кроме того, пассажиров будут встречать современные терминалы аэропортов Киева, Харькова, Донецка, Днепропетровска, построенные к Евро-2012. Зоны «зеленого коридора» в них будут увеличены до 90% площади, а рентген-аппараты для таможенного досмотра грузов поставят только в «красном коридоре», занимающем 10% площади. «Новая техника и автоматизированные процедуры позволят сократить время прохождения таможенных процедур до 1 минуты», - сообщили в Миндоходов.

В министерстве также отметили, что в пунктах пропуска, где ожидается наиболее интенсивный пассажиропоток, будут работать инспекторы со знанием иностранных языков, а для гостей разработают специальные буклеты с информацией об особенностях прохождения таможенных процедур, заполнения деклараций и запрещенных к провозу предметов. Необходимые консультации относительно выполнения требований Таможенного и Налогового кодексов также будут предоставлять сотрудники Миндоходов.

К началу турнира Миндоходов рассчитывает также провести ряд рабочих встреч с руководителями правоохранительных органов для согласования действий.

«Упрощение контроля должно дать стимул международному сотрудничеству в области спорта. Надеюсь, наши усилия укрепят завоеванную после Евро-2012 репутацию Украины, как спортивной страны, способной достойно принимать престижные соревнования», - цитирует пресс-служба министра доходов и сборов Александра Клименко.

Как сообщал УНИАН, в феврале Министерство доходов и сборов заявило об использовании опыта Евро-2012 в части либерализации правил прохождения через границу и ускорения процедур пропуска транспортных средств между Украиной и Польшей. А в апреле Миндоходов вышло с предложением упростить процедуру пересечения границы для туристов, путешествующих автобусом, посредством введения реверсных полос движения в пунктах пропуска через государственную границу.