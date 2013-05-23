На закрытии межбанка гривня снизилась к доллару

В четверг, 23 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1590/8,1625 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1590/8,1610 грн/долл., к закрытию - снизились до 8,1615/8,1645 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,4745/10,4805 грн/евро, к 12:00 - снизились до 10,5215/10,5300 грн/евро, к закрытию торгов — выросли до 10,5145/10,5245 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2590/0,2594 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2594/0,2598 грн/рубль, к закрытию — до 0,2595/0,2599 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3960 (+0,2290).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2845/1,2847, а к 15:00 повысились до 1,2886/1,2888.

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1590/8,1615 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,5505/10,5600 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2614/0,2618 грн/рубль.