Азаров заверяет, что зарплаты бюджетникам сокращать не будут

Правительство ни в коем случае не пойдет на сокращение зарплат бюджетников.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ответ на распространенную некоторыми СМИ недостоверную информацию о возможном сокращении заработной платы работникам бюджетной сферы ради продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Мы ни в коем случае не пойдем на сокращение зарплат для работников бюджетной сферы. Напротив, мы делаем все возможное для того, чтобы зарплаты в бюджетной сфере росли», - сказал Азаров.

Премьер-министр напомнил, что в марте текущего года правительство приняло постановления о повышении уровня оплаты труда медицинских работников системы экстренной медицинской помощи и работников противотуберкулезных заведений, и уже подготовлены проекты решений о повышении уровня оплаты труда работников культуры, в частности театров, концертных организаций, клубных заведений, цирка.

В то же время государственный бюджет 2013 года предусматривает увеличение почти на 10% расходов на оплату труда работников бюджетной сферы против 2012 года, сказал Азаров. Следовательно, никакого сокращения оплаты труда работников бюджетной сферы не планируется, заверил премьер.

Кроме того, Департамент информации и коммуникаций с общественностью Кабинета министров «призывает СМИ, которые не уверены в достоверности информации, обращаться с запросами в правительство и не распространять сплетни, которые вводят в заблуждение население».