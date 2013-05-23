Прибыль банковской системы по итогам года составит 4-5 млрд грн - эксперты

Прибыль банковской системы Украины по итогам текущего года составит 4-5 млрд грн на фоне роста активов, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко прогнозирует, что прибыль банковского сектора по итогам года может составить 4-5 млрд грн.

Как полагает начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб, на фоне улучшения ситуации с ликвидностью, темпы роста кредитования в этом году составят 10%. В то же время, по словам эксперта, кредитная активность будет находиться на уровне ниже потенциального.

Начальник сектора рыночных исследований «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) Виктор Шулик предполагает по итогам текущего года рост активов банковской системы в пределах 3-5%, пори этом прибыль может превысить 5 млрд грн.

Подробнее о комментариях экспертов читайте на сайте УНИАН-Экономика в статье "Банковская система Украины - королевство кривых зеркал".

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в апреле 2013 года выросли на 1,34% - до 1,162 трлн грн, в марте - на 0,9%, до 1,147 трлн грн, в феврале активы снизились на 0,3% - до 1,137 трлн грн, в январе - выросли на 0,9%, до 1,137 трлн грн.

В 2012 году активы банков Украины выросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5% до 1,268 трлн грн.

Прибыль банков Украины в январе-апреле 2013 года составила 4,1 млрд грн, что в 2,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года (1,8 млрд грн).

По итогам 2012 года украинские банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.