МВФ пока не определился с датой приезда миссии в Украину

Международный валютный фонд (МВФ) пока не определил дату приезда третьей по счету в этом году миссии Фонда в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопрос агентства во время традиционного брифинга в Вашингтоне, заявил руководитель департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

«Миссия работала в Украине в марте-апреле. Был проведен ряд переговоров относительно экономической политики страны, которая могла бы быть поддержана в рамках формирования новой программы сотрудничества stand-by. Технические дискуссии продолжались и после работы миссии. Они и сейчас продолжаются. Однако, отвечая на ваш вопрос, скажу, что пока нет конкретной даты приезда очередной миссии в Украину», - отметил представитель Фонда.

Как сообщал УНИАН, с 27 марта по 10 апреля в Украине работала миссия Международного валютного фонда, которая приехала для диалога с властями относительно возможного подписания кредитного соглашения по программе "стенд-бай" объемом порядка 15,4 млрд грн.

По словам главы миссии Кристофера Джарвиса, МВФ намерен продолжить в ближайшие недели диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

Кроме того, согласно проекту меморандума сотрудничества с МВФ, обнародованному в СМИ, условием возобновления сотрудничества с Фондом должны стать сокращение дефицита государственного бюджета до не более 2% ВВП в 2013 году и 1,9% - в 2014 году, а также отказ от повышения ставки первого тарифного разряда до 852 грн.

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