Депутаты не поддержали изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада не поддержала проект закона “О внесении изменений в ст. 265 Налогового кодекса Украины относительно объектов жилой недвижимости”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали лишь 217 народных депутатов (при необходимых 226 - УНИАН) из 364, зарегистрированных в сессионном зале.

После провального голосования лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок подчеркнул, что за данный законопроект в первом чтении голосовало парламентское большинство во время так называемого выездного заседания Верховной Рады, которое проходило в помещении комитетов ВР по улице Банковой, 4 апреля 2013 года.

Он отметил, что оппозиция не будет поддерживать законопроекты, которые принимались на выездном заседании, невзирая на то, что ряд законопроектов готовы были поддержать. Тягнибок отметил, что оппозиция настаивает на переголосовании всех законопроектов, которые принимались на выездном заседании.

Председатель ВР Владимир Рыбак подчеркнул, что необходимо отложить те законопроекты, по которым есть разногласия, провести консультации и достичь договоренностей.

После этого парламент перешел к рассмотрению вопроса о назначении внеочередных выборов городских председателей.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля парламентское большинство приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью 265 Налогового кодекса Украины относительно объектов жилищной недвижимости (№ 2405).

Законопроектом предлагалось не облагать налогом на недвижимость имущество, отличающееся от земельного участка, объекты жилой недвижимости, которые принадлежат приемным семьям, семьям опекунов, попечителей детей, в которых воспитывается трое и больше детей, а также объекты жилой недвижимости, которые принадлежат детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа, но не больше одного такого объекта на ребенка.