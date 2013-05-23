У Азарова предлагают вдвое увеличить полные ставки импортных пошлин и снизить льготные

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде вдвое увеличить полные ставки импортных пошлин, что не противоречит требованиям ВТО, и одновременно снизить ставки пошлин на отдельные группы импортных товаров.

Об этом сказано в законопроекте №2105а, поданном на рассмотрение в парламент 22 мая.

«На сегодня для 86,6% товарных подкатегорий таможенного тарифа установлен одинаковый уровень полной и льготной ставки, что определенно не стимулирует поставщиков заявлять данные о стране происхождения товаров. Учитывая это, а также с целью обеспечения достоверности декларирования ведомостей о стране происхождения импорта, предлагается вдвое повысить полные ставки ввозной пошлины на товарные подкатегории таможенного тарифа, что не противоречит требованиям ВТО», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе с тем, законопроект предлагает снижение льготных тарифных ставок в сегменте моторных транспортных средств и оборудования для временного проживания людей – до 5% с 6%; в сегменте готовых или консервированных морепродуктов – ракообразных, моллюсков и водяных бесхребетных – до 15% с 20%; в сегменте приготовленных или консервированных плодов, орехов и других съедобных частей растений без добавления сахара и спирта – до 10% с 15%.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Кабмин подавал аналогичный законопроект в Верховную Раду, однако документ так и не был проголосован. Тогда Кабмин помимо прочего предлагал Верховной Раде Украины снизить ставки таможенных пошлин на новые легковые автомобили объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров на 1% - до 5%, а также на катера и яхты на 0,5% - до 7,5%.

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