Кабмин создал делегацию для переговоров о свободной торговле услугами в СНГ

Кабинет министров создал делегацию правительства Украины для участия в переговорах по подготовке проекта Соглашения о свободной торговле услугами в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) и утвердил директивы на эти переговоры.

Соответствующее распоряжение правительства №321 от 13 мая т.г. размещено на сайте правительства.

Согласно документу, украинскую делегацию переговорщиков возглавил правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами – участниками СНГ, Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

Директивы не опубликованы и, согласно распоряжению, предназначены исключительно для служебного пользования.

Как сообщал УНИАН, переговоры по подготовке окончательного варианта Договора о свободной торговле услугами СНГ, которые начались на экспертном уровне 15 ноября 2012 года, планировалось завершить в мае 2013 года для дальнейшего рассмотрения документа на Экономическом совете СНГ, а затем - на заседании глав правительств (31 мая).

Справка УНИАН. Договор о ЗСТ СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 года, после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.