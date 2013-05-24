Кабмин разработал механизм реэкспорта товаров и правила имущественных инвестиций

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины закрепить на законодательном уровне определение реэкспорта товаров украинского и иностранного производства, правил его осуществления, а также правил осуществления имущественных инвестиций резидентами Украины за пределы страны.

Об этом говорится в законопроекте №2100а, поданном на рассмотрение в парламент 22 мая.

«Законопроект определяет, что представляет собой реэкспорт товаров иностранного и украинского происхождения, устанавливает порядок выдачи разрешений на реэкспорт и указывает на то, что выдачу разрешений на реэкспорт осуществляет центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Необходимость такой нормы, согласно пояснительной записке, объясняется тем, что существующие двусторонние договоры Украины с другими странами – торговыми партнерами предполагают весьма ограниченные возможности реэкспорта товаров и услуг, которые к тому же требуют специальных разрешений.

«Реэкспорт товаров могут осуществлять субъекты внешнеэкономической деятельности независимо от формы собственности, местонахождения и места регистрации. При этом Кабинет министров устанавливает перечень товаров, по которым может осуществляться реэкспорт», - сказано в законопроекте.

Кроме того, законопроект предполагает, что срок выдачи разрешения на реэкспорт составляет 15 дней, а срок действия разрешения – 90 дней.

Также законопроект объясняет понятие и механизм осуществления резидентами Украины имущественных инвестиций за пределы страны, которое подлежит обязательному лицензированию.

«Инвестиции за пределы Украины могут осуществляться в виде имущества или имущественных прав, кроме сырья, комплектующих и запасных частей, а также жилья, принадлежащего субъектам внешнеэкономической деятельности на правах частной собственности, и товаров с особым режимом экспорта», - говорится в законопроекте.