Парижские следователи второй день подряд допрашивают главу МВФ Кристин Лагард

Парижские следователи в четверг, 23 мая, почти целый день допрашивали главу МВФ Кристин Лагард, подозреваемую в превышении должностных полномочий, когда она занимала пост главы Министерства экономики Франции, допрос продолжится и в пятницу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на France-Presse.

Дело Лагард связано с продажей близким к экс-президенту Саркози бизнесменом и политиком Бернаром Тапи компании Adidas в 1993 году. Для заключения сделки был создан консорциум, которым управлял принадлежавший государству банк Credit Lyonnais. По завершении сделки Тапи обвинил банк в махинациях и потребовал возмещения ущерба.

В 2007 году Лагард, возглавляя Министерство экономики, распорядилась передать дело Тапи в арбитраж, чтобы ускорить рассмотрение вопроса. В июле 2008 года арбитражный суд обязал одну из государственных финансовых структур выплатить Тапи около 400 млн евро.

Как сообщал УНИАН, в августе 2011 года суд постановил начать расследование роли Лагард в деле Тапи. Постановление суда было выдано спустя чуть более месяца после того, как Лагард была избрана на пост исполнительного директора МВФ, на котором она сменила ушедшего в отставку из-за сексуального скандала Доминика Стросс-Кана. Против Лагард не было возбуждено уголовное дело, и эксперты уже тогда отмечали, что расследование может растянуться на годы. В марте 2013 года в парижской квартире Лагард был проведен обыск.