На валютных торгах в пятницу пара EUR/USD может продолжить рост - эксперт

На валютных торгах в пятницу, 24 мая, у пары EUR/USD может появиться повод для роста – публикация исследования IFO Германии - если рост индекса окажется значительнее прогноза, пара может продолжить укрепление до 1,2965, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Однако, по их мнению, рынок на текущий момент остается нестабильным, и поведение его участников может разделиться, что повысит волатильность по EUR/USD и спровоцирует достижение до уровня 1,2865.

Для валютной пары GBP/USD на сегодня нет значимых макроэкономических публикаций, и колебания могут быть ограничены рамками 1, 5050–1,5155.

В последний день недели пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться в диапазоне 101,30–102,65.