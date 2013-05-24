На открытии межбанка гривня укрепилась к доллару

В пятницу, 24 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1590/8,1635 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5520/10,5595 грн/евро, по отношению к российскому рублю - также снизились, до 0,2608/0,2612 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2934/1,2936 (четверг — 1,2845/1,2847).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1590/8,1625 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1590/8,1610 грн/долл., к закрытию - снизились до 8,1615/8,1645 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,4745/10,4805 грн/евро, к 12:00 - снизились до 10,5215/10,5300 грн/евро, к закрытию торгов — выросли до 10,5145/10,5245 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2590/0,2594 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2594/0,2598 грн/рубль, к закрытию — до 0,2595/0,2599 грн/рубль.