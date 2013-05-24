«ПриватБанк» начал кредитовать корпоративных клиентов под 4% годовых

«ПриватБанк» разработал новый сервис «гарантированный платеж», представляющий собой аналог кредитной линии для корпоративных клиентов под 4% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава правления "ПриватБанка" Александр Дубилет в ходе презентации новых продуктов банка.

По словам банкира, ставки по кредитам в странах Европы колеблется в пределах от 2,1% до 10,1%, при этом в Украине средняя цена по итогам 2012 года составила 20,4%. «Это проблема для экономики. Ставка по кредиту зависит от стоимости депозита, а депозиты стоят у нас дорого, поэтому наша экономика не может быть конкурентоспособной. Наш ответ – это продукт «гарантированный платеж», по сути представляющий собой кредит под 4%. При помощи этого сервиса покупатель может осуществлять расчеты с продавцом, и по согласованию сторон платеж можно отстрочить на год. За этим продуктом будущее, он может изменить лицо отрасли”, - сообщил глава правления “ПриватБанка”.

Также Дубилет сообщил, что правовое поле для внедрения системы гарантированных платежей подготовлено, и инициатива банка поддерживается Национальным банком Украины (НБУ). Как отметил банкир, новый продукт является альтернативой банковских финансовых векселей, предлагаемых НБУ. "Чтобы оформить вексель, нужно два высших образования. Я даже не знаю, как научить отделения оформлять векселя. А чтобы оформить платежное поручение, можно просто быть фермером", - сказал глава правления. Как отметил банкир, применение финансовых векселей целесообразно для крупных сделок и представителей крупного бизнеса, в то время как система гарантированных платежей, минимальный платеж по которой составляет 500 гривен, является доступной и разумной альтернативой для малого и среднего бизнеса.

Как сообщил глава правления “ПриватБанка”, гарантированные платежи можно применять к расчетам с поставщиками за аренду и за сырье, что составляет 65% платежей, при этом данная система не применима к платежам по выплате заработной платы, уплате налогов и коммунальных платежей. Данный сервис позволит осуществлять расчеты между покупателями и поставщиками с отсрочкой на срок до одного года, при этом в случае невыполнения клиентом взятых обязательств в установленный срок, банк будет автоматически открывать кредит под стандартную рыночную ставку на 1 месяц, а по истечению данного месяца - применять к заемщику штрафные санкции в размере двойной ставки по кредиту.

“Не смотря на низкую стоимость услуги, выгода для банка состоит в том, что такая система платежей осуществляется на безресурсной основе... Мы уже на старте проекта предоставили нашим корпоративным клиентам 11 млрд грн лимитов, и до конца года эта сумма удвоится”, - сообщил Дубилет. По его словам, данным сервисом могут воспользоваться предприятия-клиенты банка, подав заявку через систему “Приват24”, при этом размер кредитного лимита определяется посредством применения скорринговой модели оценки риска заемщиков по 28 параметрам.

Первый заместитель главы правления банка Владимир Яценко добавил, что «гарантированный платеж» – это революционный продукт, который может повысить ВВП страны, поскольку при его использовании время расчетов между поставщиками и потребителями ускоряется в разы. «Гарантированный платеж позволит снизить стоимость ресурсов, например, для фермера в 6-8 раз. Все участники расчетом получают финансирование под 4% годовых, и в результате цена конечного продукта также снижается», - пояснил Яценко.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).