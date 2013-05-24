Арбузов рассказал, почему Кабмин не может сформировать программу деятельности

Кабинет министров Украины не может окончательно сформировать программу своей деятельности до конца 2013 года в силу непростой экономической ситуации в стране и мире, однако в своей деятельности правительство опирается на принятую ранее Программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Программа (деятельности правительства – УНИАН) существует, но ситуация в том, что вы знаете, какое состояние экономики в стране и в мире. Сейчас идет кризис. При этом достаточное количество доходных статей приходится как раз на второй-третий кварталы», - сказал Арбузов.

Вместе с тем, он отметил, что программа сейчас в работе. «Программа пишется. Но есть программа активизации экономики, которая есть на сайте. Мы исходим пока из этой программы. Однако в ближайшее время будет подготовлена программа деятельности правительства, которую представим на рассмотрение», - подчеркнул первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров на своем заседании одобрил Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы суммарной стоимостью приблизительно 380 млрд грн.

Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

В марте Кабмин обнародовал Программу активизации развития экономики, закрепив ее в постановлении №187. Основными задачами государственной политики на 2013-2014 годы определены: поддержание оптимального уровня инфляции, который не будет мешать экономическому развитию страны; стимулирование инвестиций в национальной валюте; баланс государственных финансов сообразно с реальными возможностями экономики; обеспечение финансовой стабильности; детенизация экономики; снижение административных барьеров для развития предпринимательства, уменьшение вмешательства контролирующих органов в хозяйственную деятельность; стимулирование реализации инвестиционных проектов в приоритетных областях экономики; формирование государственного банка с целью стимулирования и поддержки развития приоритетных областей экономики, реализации инвестиционных и инновационных проектов привлечения долгосрочных внешних инвестиций в национальную экономику; стимулирование инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам модернизации и технического переоснащения.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы составит 2,5-3,4% в 2013 году и 3-4% в 2014 году.