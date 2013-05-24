“ПриватБанк” переходит на круглосуточное обслуживание корпоративных клиентов

“ПриватБанк” переходит на обслуживание корпоративных клиентов в круглосуточном режиме без перерывов и выходных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава правления "ПриватБанка" Александр Дубилет в ходе презентации новых продуктов банка.

По словам банкира, корпоративные клиенты, в особенности представители малого и среднего бизнеса, несут существенные потери в период выходных и длительных праздников, поскольку в это время банковские услуги не доступны.

“Мы бежим не слишком быстро. Даже в рабочее время банки работают мало, доступность банков для обслуживания корпоративных клиентов, по нашим подсчетам, составляет 23%”, - сказал Дубилет.

По его словам, банк переходит на обслуживание бизнеса в режиме “24/7/365” при помощи дистанционных сервисов. “Система банка может обеспечить выполнение таких операций, как проведение платежей, консультации, экспорт и импорт, открытие счетов, получение документов от банка, получение кредитов, выплата зарплат, пополнение корпоративных карт”, - уточнил банкир.

Он также отметил, что стоимость обслуживания клиентов банка не меняется. “Все банки должны оказывать услуги бизнесу в таком режиме. При этом качество сервисов не должно пострадать, а стоимость услуг — вырасти”, - сказал глава правления “ПриватБанка”.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).

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