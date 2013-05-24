Капитальные инвестиции в Украине выросли на 3%

В Украине по итогам первого квартала 2013 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 51,944 млрд грн, что на 3% больше показателя первого квартала 2012 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост капинвестиций зафиксирован в Николаевской области – на 242,2%, до 1,925 млрд грн, Одесской области — на 158,2%, до 3,841 млрд грн и в Автономной республике Крым — на 97,2%, до 6,943 млрд грн.

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы - 50,310 млрд грн, из них на капремонт - 2,277 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций — 28,656 млрд грн, или 55,2% общего объема инвестиций, кредиты банков и другие займы — 13,008 млрд грн, или 25%.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 263,73 млрд грн, что на 8,3% больше показателя 2011 года.

По итогам 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259,932 млрд грн, что на 22,4% больше показателя за 2010 год.