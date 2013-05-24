“ПриватБанк” в 2013 году намерен нарастить прибыль до 2 млрд грн

«ПриватБанк» не пересматривал планы на текущий год в связи с падением ВВП в первом квартале и намерен получить около 2 млрд грн прибыли в пределах всей международной банковской группы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава правления "ПриватБанка" Александр Дубилет в ходе презентации новых продуктов банка.

По словам банкира, наибольший показатель прибыли в пределах группы по итогам текущего года ожидается в Украине - на уровне 1,5-1,6 млрд грн. В отношении иностранных подразделений глава правления банка сообщил, что российский и грузинский рынки также являются перспективными, и банк вкладывает достаточно много средств для развития инфраструктуры на этих рынках и привлечения клиентов, прежде всего, розничных. В то же время, в текущем году банк не планирует пополнять уставные капиталы дочерних банков и выходить на новые рынки.

В отношении подразделения банка на Кипре Дубилет сообщил, что несмотря на ситуацию в республике, в планы банка не входит закрытие этого подразделения. «Мы получили там статус иностранного банка и продолжаем работать», - уточнил глава правления.

Относительно намерений по приобретению кредитных портфелей других банков, банкир сообщил, что в части покупки «плохих» портфелей существенных сделок не будет, при этом приобретение «хороших» портфелей вообще не интересно банку. «Покупка кредитного портфеля не дает отношений с клиентом, а для нас очень важны взаимоотношения, а не только платность», - прокомментировал он.

По словам главы правления, намерений по покупке других банков пока также нет, но в то же время он не исключает такой возможности, при наличии на рынке предложений «по хорошей цене».

На вопрос о планах банка по выходу на рынки капитала и размещению облигаций банкир сообщил, что таких размещений не будет, пока не изменится ситуация на рынке, и последнее размещение было проведено с целью повышения ликвидности на рынке. «У нас есть на рынке облигации. Когда облигаций становится критически мало, цена не падает, а растет, потому что облигации теряют ликвидность, и мы попали в положение, когда надо было добавить ликвидности этому рынку», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, «ПриватБанк», планирует в 2013 году нарастить прибыль до 2 млрд грн, нарастить активы на 10-15%, открыть более 200 новых отделений в Украине и более 50 - за рубежом.

Прибыль крупнейшего по размеру активов банка Украины «ПриватБанка» по итогам 2012 года составила более 1,5 млрд грн, что на 5% больше, чем банк заработал в 2011 году (1,43 млрд грн), говорится в сообщении банка.

В первом квартале 2013 года банк нарастил прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 624,23 млн грн.