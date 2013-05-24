Предприниматели-«упрощенцы» за 4 месяца удвоили платежи по единому налогу

Частные предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, в январе-апреле 2013 года увеличили объем платежей по единому налогу вдвое – до 1,7 млрд грн с 871 млн грн, уплаченных за аналогичный период 2012 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

При этом юридические лица, работающие на упрощенной системе налогообложения, также увеличили выплату единого налога до 545,5 млн грн с 294,5 млн грн в январе-апреле прошлого года.

Общая сумма платежей по единому налогу, как от физических так и от юридических лиц составила 2,2 млрд грн.

В Миндоходов также сообщили, что на начало 2-го квартала 2013 г. на учете в органах министерства находились 1,2 млн физических лиц-упрощенцев и 153,3 тыс. юридических лиц, использующих упрощенную систему налогообложения.

В 2013 году «упрощенцы» ощутили существенные послабления в налоговом учете. В частности, для плательщиков 5-й группы уменьшены ставки единого налога с 10% и 7% до 7% и 5% соответственно, а «упрощенцы» второй группы подают отчетность раз в год, а не ежеквартально. Кроме того, заявление о переходе на упрошенную систему налогообложения можно теперь подавать в электронном виде и по своему усмотрению менять группы упрощенного налогообложения.

«В скором времени предприниматели смогут вести книгу учета доходов и расходов в электронном виде и на основе этих данных, при наличии электронного ключа, формировать отчетность и отправлять ее в налоговые органы в режиме он-лайн», - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе. К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%. Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев». Наиболее популярной остается вторая группа «упрощенцев», в которой работают 641 тыс. предпринимателей.