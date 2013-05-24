Киевская область заключила 5 соглашений и привлекла 300 млн грн иностранных инвестиций

В ходе работы международного форума руководителей регионов - партнеров Киевской области «Партнерство. Интеграция. Инвестиции», который проходил в столице 23 мая, Киевская область заключила пять международных соглашений на привлечение 300 млн грн иностранных инвестиций и четыре соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с регионами Польши, Вьетнама, Китая и России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации со ссылкой на председателя КОГА Анатолия Присяжнюка.

Как отметили в пресс-службе, Присяжнюк, комментируя результаты форума, отметил, что первые результаты сотрудничества с иностранными партнерами в области почувствуют уже через 2-3 года.

По его словам, в 2010-2013 годах в Киевской области удалось создать благоприятный климат для отечественных и иностранных инвесторов. Благодаря этому в области открыто 512 современных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, Киевская область положила начало тесному региональному сотрудничеству более чем с 30 регионами стран мира в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, в результате чего на территории области работают около 110 ведущих иностранных компаний.

В то же время Присяжнюк отметил, что Киевская область имеет намного больший потенциал и могла по праву претендовать на звание региона с самыми высокими показателями легкости ведения бизнеса. В частности, представители Китая, которые принимали участие в форуме, видят возможности реализации совместных проектов в сфере строительства, автомобилестроения и сельского хозяйства на территории столичного региона.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя КОГА, Киевская область является лидером в Украине по привлечению инвестиций, сумма которых за последние три года составила 30 млрд грн.