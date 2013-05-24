Гривня к закрытию межбанка в пятницу укрепилась по отношению к доллару

В пятницу, 24 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1590/8,1635 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд — 8,1595/8,1630 грн/долл., к закрытию торгов котировки гривни выросли до 8,1575/8,1610 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5520/10,5595 грн/евро, к 12:00 — до 10,5880/10,5985 грн/евро, к закрытию торгов — выросли до 10,5755/10,5860 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2608/0,2612 грн/рубль, к 12:00 - не изменились, к закрытию — выросли до 0,2605/0,2609 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2900 (-0,1370).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2905/1,2995.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1615/8,1645 грн/долл., по отношению к евро — на уровне 10,5145/10,5245 грн/евро, по отношению к российскому рублю — 0,2595/0,2599 грн/рубль.