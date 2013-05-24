Бойко: Украина может стать наблюдателем в Таможенном союзе после изменения устава ЕЭК

Украина может стать наблюдателем в Таможенном союзе (ТС) России, Беларуси и Казахстана после изменения устава Евразийской экономической комиссии.

Об этом вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил в интервью «5 каналу», сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

Он также отметил, что Меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе направлен на углубление сотрудничества.

«Меморандум, который был утвержден правительством, направлен на углубление сотрудничества. А когда будет принято решение Высшим Евразийским экономическим советом о внесении в устав организации статуса наблюдателя, мы будем претендовать на то, чтобы стать наблюдателем... Мы хотим стать на первом этапе наблюдателем, чтобы посмотреть все плюсы и минусы, которые там есть, и оценить ситуацию”, - отметил Бойко.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина очень заинтересована в углублении сотрудничества с ТС. По его словам, сегодня Украина и Россия обсуждают вопросы сотрудничества в авиастроении и космической сфере, и это может стать примером секторального сотрудничества со странами Таможенного союза, прежде всего с Россией.

«Как раз с Россией наиболее глубокое сотрудничество в оборонном комплексе, в космической отрасли. Я считаю, что это начало новой фазы диалога, и надеюсь, что он будет успешным для обеих стран», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 22 мая одобрил меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. По мнению премьер-министра Николая Азарова, статус наблюдателя позволит Украине эффективно отстаивать свои интересы в Таможенном союзе.

29 мая Президент Украины Виктор Янукович намерен в Астане провести встречу с президентами России, Беларуси и Казахстана и обсудить вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя в ТС. Ожидается подписание документа по этой теме. Однако официальной информации о том, какой именно документ может быть подписан, нет.