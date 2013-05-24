Азаров инициирует проверку Нацкомфинуслуг на предмет коррупции

Премьер-министр Украины Николай Азаров намерен инициировать проверку Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг на предмет коррупции в этой структуре.

Об этом он написал в сети Facebook, в ответ на сообщение от одного из пользователей о взяточничестве в этом ведомстве.

“Я не первый раз читаю Ваши сообщения о ситуациях, связанных с коррупцией в Нацкомфинуслуг”, - написал Азаров.

Он попросил пользователя прислать ему на личный e-mail информацию о конкретных фактах.

“Я Вам гарантирую абсолютно объективную проверку и конфиденциальность полученной информации. И, безусловно, о результатах мы Вам сообщим”, - написал Азаров.

Как сообщал УНИАН в апреле т.г. прокуратура в результате проведенной в марте текущего года проверки выявила нарушения в деятельности Нацкомфинуслуг в сфере регулирования рынков финансовых услуг.

Установлено ненадлежащее осуществление госрегулирования и надзора за предоставлением финансовых услуг вследствие волокиты, неоднозначного применения норм законодательства, неполноты проверок и взыскания штрафных санкций. Также установлены нарушения требований законодательства об обращениях граждан и государственной службе.

По итогам проверки прокуратура вынесла представление главе Нацкомфинуслуг, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

12 марта Президент Украины Виктор Янукович освободил от должности председателя Нацкомфинуслуг Андрея Стасевского и назначил вместо него Бориса Визирова.

Справка УНИАН. Национальная комиссия в сфере регулирования рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) является государственным органом, подчиненным Президенту и подотчетным Верховной Раде Украины. Комиссия осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (кроме банков), в том числе осуществляет надзор за страховыми компаниями, кредитными учреждениями, негосударственными пенсионными фондами и финансовыми компаниями.