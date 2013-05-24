Статус наблюдателя при Таможенном союзе не повлияет на подписание Соглашения с ЕС - Азаров

Если Украина получит статус наблюдателя при Таможенном союзе, то это не отразится на планах подписать в ноябре соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, считает премьер-министр Украины Николай Азаров.

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Мы надеемся на положительное решение этого вопроса. В случае положительного решения президентов будет подписано соответствующее соглашение, и это никак не отразится на намеченном на ноябрь подписании Соглашения об ассоциации с ЕС", - написал Азаров на своей странице.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Президент Украины Виктор Янукович намерен в Астане провести встречу с президентами России, Беларуси и Казахстана и обсудить вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя в ТС. Ожидается подписание документа по этой теме. Однако официальной информации о том, какой именно документ может быть подписан, нет.

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