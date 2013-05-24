Глава правления “Райффайзен Банк Интернациональ” подал в отставку

Глава правления международной финансовой группы “Райффайзен Банк Интернациональ” (Австрия) Герберт Степич подал в отставку.

Об этом сообщил российский дочерний банк группы «Райффайзенбанк» на официальном сайте.

В Украине группа "Райффайзен Банк Интернациональ" представлена одним из крупнейших банков по объему активов - «Райффайзен Банк Аваль».

Согласно сообщению, Степич предложил Вальтеру Ротенштайнеру, председателю наблюдательного совета группы, рассмотреть возможность его отставки по личным причинам, и данное заявление будет рассмотрено соответствующими комитетами группы.

Как сообщается, собрание членов президиума наблюдательного совета группы для рассмотрения этого вопроса будет проведено в ближайшие дни, и до принятия решения Герберт Степич продолжит исполнять обязанности председателя правления.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 45,98 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 25,87 млрд грн, обязательства - 39,23 млрд грн, средства клиентов - 28,97 млрд грн, собственный капитал - 6,75 млрд грн, уставный капитал - 3 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 83,94 млн грн.

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).