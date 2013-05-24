Резервы Нацбанка по итогам года не изменятся или снизятся на 15-20% - эксперты

Золотовалютные резервы Национального банка Украины по итогам текущего года не вырастут, а сохранятся на уровне прошлого года или снизятся на 15-20%, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

Как прогнозирует начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб, по оптимистическому сценарию золотовалютные резервы НБУ останутся на неизменном уровне (24-25 млрд долл.), по пессимистическому - при возобновлении давления на национальную валюту - снизятся еще на 15-20%.

«Если Украине будет по силам рефинансировать большую часть валютных долгов к погашению, то существенного сокращения золотовалютных резервов не будет, и НБУ обеспечит плавную и контролируемую девальвацию гривни к концу года, а также сохранит полный контроль над валютным рынком. Объем золотовалютных резервов на конец года составит 21,5 млрд долл.», - комментирует начальник отдела финансовых проектов рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Светлана Рекрут.

Среди основных факторов, влияющих на размер золотовалютных резервов Национального банка, эксперты выделяют долговую политику государства, темпы роста мировой и украинской экономик, ситуацию с бюджетом. Как полагают эксперты, во втором полугодии спрос на валюту со стороны наличного рынка может вырасти, что приведет к росту девальвационных ожиданий и спроса на валюту, а также потребует усиления административных и рыночных мер со стороны Нацбанка.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в апреле, по оперативным данным, увеличились на 2,06%, или на 509 млн долл., и на 1 мая составили 25,238 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ увеличились на 2,82%, или на 692 млн долл.

Золотовалютные резервы НБУ в 2012 году сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).