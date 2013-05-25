Доллар дорожает к евро после выхода статистики в США

Курс доллара к евро увеличивается в пятницу после обнародования министерством торговли США статистики по заказам на товары длительного пользования, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

К 21.57 мск доллар подорожал к евро до 1,2922 доллара за евро против 1,2934 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс иены к доллару укрепился до 101 иены за доллар против 102,02 иены на закрытии торгов четверга. К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США доллар снизился на 0,12% - до 83,64 пункта.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в апреле увеличился на 3,3% и составил в денежном выражении 222,6 миллиарда долларов при прогнозе роста на 1,5%.

"Улучшение данных из США свидетельствует об устойчивости расходов капитала и укрепляет вероятность досрочного уменьшения объемов QEIII", - заявил в интервью агентству Bloomberg валютный стратег Royal Bank of Scotland Group Брайан Дайнгерфилд.