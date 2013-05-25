Французские следователи пока не выдвинули обвинения против главы МВФ

Французские судебные следователи после двух дней допросов не стали выдвигать против главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обвинения по "делу Тапи", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Лагард для прессы.

В настоящее время Лагард присвоен статус "ассистированного свидетеля", в уголовном процессе во Франции это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым. По словам главы МВФ, новый статус "не стал для нее сюрпризом", поскольку она всегда сотрудничала со следствием.

Дело главы МВФ связано с продажей близким к экс-президенту Николя Саркози бизнесменом и политиком Бернаром Тапи компании Adidas в 1993 году. Для заключения сделки был создан консорциум, которым управлял принадлежавший государству банк Credit Lyonnais. По завершении сделки Тапи обвинил банк в махинациях и потребовал возмещения ущерба. В 2007 году Лагард, будучи главой Минэкономики, распорядилась передать дело Тапи в арбитраж, чтобы ускорить рассмотрение вопроса, сообщают РИА Новости.

В июле 2008 года арбитражный суд обязал одну из государственных финансовых структур выплатить Тапи около 400 миллионов евро. Решение арбитража вызвало скандал, представители в то время оппозиционной Соцпартии обвинили власти во вмешательстве в судебное разбирательство и оказании давления на судебную систему. Они также были недовольны тем, что неблагоприятное для государства решение не было оспорено в вышестоящей инстанции.

В мае 2011 года главный прокурор при кассационном суде Жан-Луи Надаль принял решение созвать комиссию по рассмотрению обращений Суда республики, который расследует преступления членов правительства.