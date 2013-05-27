Путин, Лукашенко и Назарбаев 29 мая обсудят создание Евразийского союза

Москва. В среду, 29 мая, в Астане (Казахстан) Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудят создание Евразийского экономического союза трех стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента РФ, главы трех государств примут участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета – высшего органа Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана.

«В ходе заседания первостепенное внимание будет уделено дальнейшему развитию интеграционного взаимодействия и созданию к 1 января 2015 года Евразийского экономического союза», - говорится в сообщении.

Президенты России, Беларуси и Казахстана обсудят ход выполнения поручений по обеспечению функционирования Таможенного союза и Единого экономического пространства. Будет дана оценка ведущейся работе по кодификации международных договоров, составляющих правовую базу указанных интеграционных объединений.

Кроме того, сообщается, что 28 мая в Бишкеке Путин примет участие в неформальной встрече глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Ожидается, что в ходе переговоров президенты России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана обсудят актуальные международные и региональные проблемы, а также вопросы дальнейшего союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ. На полях неформального саммита ожидается также ряд двусторонних встреч.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Астане Президент Украины Виктор Янукович намерен провести встречу с президентами России, Беларуси и Казахстана и обсудить вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. Ожидается подписание документа по этому вопросу. Однако официальной информации о том, какой именно документ может быть подписан, нет.