Гривня на открытии межбанка в понедельник снизилась по отношению к доллару

В понедельник, 27 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1580/8,1635 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,5515/10,5605 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни установились на уровне до 0,2605/0,2609 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,2936/1,2938 (пятница - 1,2934/1,2936).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1590/8,1635 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд — 8,1595/8,1630 грн/долл., к закрытию торгов котировки гривни выросли до 8,1575/8,1610 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5520/10,5595 грн/евро, к 12:00 — до 10,5880/10,5985 грн/евро, к закрытию торгов — выросли до 10,5755/10,5860 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2608/0,2612 грн/рубль, к 12:00 - не изменились, к закрытию — выросли до 0,2605/0,2609 грн/рубль.