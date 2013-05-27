Киевляне задекларировали 10,3 млрд грн доходов

Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Киеве подвело предварительные итоги кампании по декларированию гражданами своих доходов, полученных в 2012 году, согласно которым общее число деклараций составило 27 тысяч, а общий показатель задекларированных доходов – 10,292 млрд грн, что на 0,5 млрд больше показателя декларационной кампании 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительным данным, сумма обязательных налоговых платежей в бюджет составит не менее 290 млн грн.

В управлении Миндоходов также сообщили, что число миллионеров в столице по сравнению с 2012 годом выросло на 325 человек - до 1362 человек, которые задекларировали 5,9 млрд грн. В прошлом году этот показатель составил 5,1 млрд грн. «Они должны уплатить в бюджет более 198 млн грн», - пояснили в управлении Миндоходов Киева и добавили, что количество миллионеров может вырасти после проверок поданных деклараций.

По мнению сотрудников управления, немаловажным фактором эффективности декларационной кампании стала разъяснительная работа, проделанная специалистами министерства.

Как сообщал УНИАН, с 1 января по 1 мая в Украине проходила кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в 2012 году. При этом Министерство доходов и сборов Украины намерено завершить подготовку законопроекта о всеобщем обязательном декларировании доходов уже через три месяца.