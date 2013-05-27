Украина рассчитывает получить статус наблюдателя в Евразийском Союзе

Украина рассчитывает получить возможность иметь представителя в Евразийской экономической комиссии и статус наблюдателя в Евразийском Союзе, который будет образован в 2015 году.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве, посвященный в ход переговоров о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном Союзе.

Собеседник агентства отметил, что вопрос о статусе наблюдателя в ТС снят, поскольку не предусмотрен уставными документами ни в Таможенном Союзе, ни ЕЭК.

“Мы хотим получить возможность иметь представителя в Евразийской экономической комиссии и затем статус наблюдателя в Евразийском Союзе”, - отметил собеседник агентства.

Он отметил, что соответствующие документы планируется подписать 29 мая в ходе встречи президента Украины и президентов стран, входящих в Таможенный Союз.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя правления Национальной экономической палаты Казахстана «Атамекен» Рахим Ошакбаев заявил, что Украину стоит привлекать к Евразийскому экономическому союзу только после окончательного создания этого объединения.

В марте т.г. премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в Договоре о создании Евразийского экономического союза России, Беларуси и Казахстана может быть предусмотрен статус наблюдателя.

Член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая заявила, что Украина, Армения и Молдова, как наблюдатели при ЕврАзЭС, должны иметь возможность получить специальный статус в будущем Евразийском экономическом союзе.

Напомним, Кабинет министров Украины 22 мая одобрил меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. По мнению премьер-министра Николая Азарова, статус наблюдателя позволит Украине эффективно отстаивать свои интересы в Таможенном союзе.

29 мая Президент Украины Виктор Янукович намерен в Астане провести встречу с президентами России, Беларуси и Казахстана и обсудить вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя в ТС. Ожидается подписание документа по этой теме. Однако официальной информации о том, какой именно документ может быть подписан, нет.