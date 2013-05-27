Украину стоит привлекать к ЕЭС только после его окончательного создания - казахский эксперт

Москва. Украину стоит привлекать к Евразийскому экономическому союзу только после окончательного создания этого объединения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом первый заместитель председателя правления Национальной экономической палаты Казахстана «Атамекен» Рахим Ошакбаев сказал в ходе видеомоста Москва–Астана–Киев на тему: «Евразийская интеграция. Текущая повестка дня».

«Полагаю, что оптимальным решением будет, когда тройка, которая является ядром интеграции (Россия, Беларусь и Казахстан – УНИАН), на каком-то этапе вышла бы на проект союзного договора, который бы устраивал все три стороны, причем не только правительства, но и бизнес-сообщества… и заработали в полной мере все институты, которые мы сейчас имеем, наработали бы более-менее приличную правоприменительную практику – то тогда бы на этом этапе смогли бы увлекать и новых членов», - сказал Ошакбаев.

По его словам, сейчас существуют объективные сложности нынешнего переговорного процесса по очень большому количеству направлений и, соответственно, зачастую приходится согласовывать позиции трех сторон.

«Я, честно говоря, как представлю, что будет еще и четвертая сторона и она будут участвовать в этом процессе, то скорость этой интеграции снизится», - сказал он.

По мнению председателя правления Национальной экономической палаты Казахстана, сейчас еще не пройден тот этап, «когда институционально наше интеграционное объединение сильно стало на ноги».

Напомним, член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая заявила, что Украина, Армения и Молдова, как наблюдатели при ЕврАзЭС, должны иметь возможность получить специальный статус в будущем Евразийском экономическом союзе.

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в интервью «5 каналу» заявил, что Украина может стать наблюдателем в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана после изменения устава Евразийской экономической комиссии.

По словам президента России Владимира Путина, к маю 2013 года должен быть утвержден план создания Евразийского экономического союза, к маю 2014 года - представлен проект договора на подписание, с тем чтобы с 1 января 2015 года он начал действовать.

29 мая в Астане (Казахстан) Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев намерены обсудить создание Евразийского экономического союза трех стран.