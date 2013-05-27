На закрытии межбанка гривня укрепилась к доллару

В понедельник, 27 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1580/8,1635 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1565/8,1600 грн/долл., к закрытию торгов — до 8,1550/8,1580 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в понедельник, 27 мая, в США празднуют День Поминовения, в связи с чем торги по американской валюте были возможны только расчетами ТОМ.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,5515/10,5605 грн/евро, к 12:00 - снизились до 10,5525/10,5630 грн/евро, к закрытию торгов — изменились незначительно - до 10,5530/10,5625 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни установились на уровне 0,2605/0,2609 грн/рубль, к 12:00 - выросли до 0,2602/0,2606 грн/рубль, к закрытию торгов — до 0,2599/0,2603 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3520 (+0.0320).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2915/45.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне до 8,1575/8,1610 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,5755/10,5860 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2605/0,2609 грн/рубль.