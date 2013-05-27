Украина хочет, чтоб ее представитель при ЕЭК принимал участие в подготовке решений

Украина рассчитывает получить возможность иметь представителя при Евразийской экономической комиссии, который имел бы возможность принимать участие в подготовке решений ЕЭК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов на пресс-конференции.

"Мы хотим также, чтобы при Евразийской экономической комиссии был наш представитель высокого уровня, который бы мог участвовать в выработке решений, которые выносятся на совет и на Высший экономический совет, который возглавляют президенты государств Таможенного союза", - сказал Прасолов.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает получить возможность иметь представителя в Евразийской экономической комиссии и статус наблюдателя в Евразийском Союзе, который будет образован в 2015 году.

Соответствующие документы планируется подписать 29 мая в Астане (Казахстан) в ходе встречи президента Украины с президентами стран, входящих в Таможенный Союз.