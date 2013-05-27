Киев занял 64 позицию в рейтинге самих популярных городов

Киев занял 64 позицию в мире и 21 место - среди европейских городов по результатам ежегодного исследования «Глобальный индекс городов» компании MasterCard.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании MasterCard.

По оценкам исследователей компании, в 2013 году столицу Украины посетят 1 660 562 иностранных путешественников, при этом в среднем за один визит в 2013 году туристы в столице тратят около 1,686 тыс. долл.

Также сообщается, что самым популярным городом в мире в этом году признан Бангкок, а помимо него в первую пятерку городов с самым большим количеством иностранных посетителей в 2013 году вошли Лондон, Париж, Сингапур и Нью-Йорк.

«С ростом Азиатско-Тихоокеанского региона показатели текущего года отражают перераспределение, которое происходит на планете в значительной степени из-за роста развивающихся рынков. Этот переход усиливают электронные платежи, которые позволяют большему количеству людей из большего числа мест, чем когда-либо прежде, участвовать в глобальной экономике», - цитирует пресс-служба компании президента по международным рынкам MasterCard Worldwide Энн Кэрнс.

Справка УНИАН. Глобальный индекс городов MasterCard оценивает города по количеству иностранных посетителей и объемам их расходов во время пребывания в этих городах и дает прогнозируемые показатели на год. Рейтинг и сопроводительные отчеты не основываются на объемах данных или транзакциях MasterCard.

MasterCard – международная финансовая компания, которая специализируется на платежных решениях и технологиях. Компания управляет самой быстрой в мире платежной сетью, объединяющей более 20 тысяч финансовых учреждений в более чем 210 странах и территориях. По итогам 2012 года количество карт MasterCard и Maestro в мире выросло на 8% - до 1,9 млрд карт, при этом число транзакций с использованием платежных карт выросло на 20%.

На рынке Украины компания работает с 2006 года. Участниками платежной системы MasterCard являются более 100 банков страны. 90% существующего рынка эквайринга в Украине обслуживает система MasterCard PayPass. MasterCard входит в перечень международных платежных систем, признанных Национальным банком Украины как соответствующие требованиям к деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем.