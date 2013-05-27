Украина поддержит Казахстан при вступлении в ВТО

Украина поддержит Казахстан в процессе вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов заявил на пресс-конференции.

"Действительно, мы проводим сейчас переговоры касательно того, что Казахстан стремится стать членом ВТО. У нас есть ряд вопросов к казахской стороне. Я думаю, что мы поддержим Казахстан с точки зрения его вступления в ВТО, уладим все оставшиеся вопросы и здесь, я думаю, будет все нормально", - сказал Прасолов.

Напомним, что в процессе вступления страны в ВТО страна-торговый партнер, который также является членом ВТО, может инициировать двусторонние переговоры для разрешения проблемных вопросов. В отношениях с Казахстаном такими вопросами являются ограничения на экспорт кондитерских изделий и водки.

Справка УНИАН. В сентябре 2011 года Казахстан ввел таможенные пошлины сроком на 3 года на импорт кондитерских изделий для защиты внутреннего рынка. Пошлина в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее 0,27 евро за 1 кг введена в отношении импорта леденцовой карамели, с начинкой или без начинки, тоффи, прочих карамелей и аналогичных сладостей, не содержащих какао. В отношении ввоза шоколадных конфет предусматривается пошлина в размере 49% от таможенной стоимости, но не менее 0,8 евро за кг. За ввоз прочих кондитерских изделий из сахара и его заменителей, содержащих какао, предусмотрена пошлина в размере 39% от таможенной стоимости, но не менее 0,42 евро за кг.

Также в торговле Украины и Казахстана до 1 января 2015 года действуют пошлины при торговле водкой.

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