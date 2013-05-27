«Универсал Банк» стал победителем тендера Минфина по отбору первичных дилеров ОВГЗ

Входящий в группу крупных банков «Универсал Банк» стал победителем тендера по отбору первичных дилеров облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проведенного 27 мая.

Об этом сообщается на официальном сайте Минфина.

Согласно сообщению, «Универсал Банк» вошел в перечень первичных дилеров Минфина, в который также входят банки «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Эрсте Банк», «ВТБ Банк», «Укргазбанк», «Сбербанк России», «УкрСиббанк», «ИНГ Банк Украина», «Райффайзен Банк Аваль», «УниКредит Банк», «Ситибанк», «Дельта Банк», «Надра», «ОТП Банк», «Хрещатик».

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины объявило тендер по отбору первичных дилеров на рынке ОВГЗ, при этом получить статус первичного дилера могли банки с уставным капиталом не менее 10 млн евро и объемом торговли ОВГЗ с начала 2005 года более 1 млрд грн.

«Универсал Банк» (Universal Bank, г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 6,727 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,941 млрд грн, обязательства - 6,104 млрд грн, средства клиентов - 3,190 млрд грн, собственный капитал - 622,6 млн грн, уставный капитал - 1,163 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 22,093 млн грн.

С 2006 года банк входит в состав международной финансовой группы Eurobank, представленной в 8 странах Европы.