Доля иностранного капитала в банковской системе Украины продолжает снижаться

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) в апреле сократилась на 0,4 п.п. - до 37,9% с 38,3% в 1 квартале.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала 2013 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 1,6 п.п. При этом количество банков с иностранным капиталом не изменилось, и на 1 мая текущего года составило 53 банка из 177 зарегистрированных. Также не изменилось количество банков со 100% иностранным капиталом – 22.

Как сообщается, совокупный зарегистрированный уставный капитал банков страны в январе-апреле 2013 года снизился на 0,9% – до 176,799 млрд грн. В то же время, регулятивный капитал банков вырос на 2,6% – до 183,539 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе в 2012 году сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.

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