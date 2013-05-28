Украина намерена получить статус наблюдателя в ТС - советник Президента

Украина ищет возможные форматы сотрудничества с Таможенным союзом и намерена получить статус наблюдателя в этой организации, сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Мы ищем возможные формы сотрудничества с Таможенным союзом, с Евразийским экономическим содружеством, но, понятно, такого характера и такого уровня, который бы нам не создавал проблем во время нашего сотрудничества с другими объединениями, а также отвечал нашим обязательствам в рамках ВТО», - сказал Гончарук на брифинге.

Он сообщил, что соответствующая рабочая группа, которую возглавил вице-премьер-министр Юрий Бойко, наработала совместно с партнерами Украины на двустороннем уровне документ, который будет предметом обсуждения в ходе визита Президента Украины Виктора Януковича в Астану 28-29 мая этого года.

«Таким образом, будет зафиксировано не только украинское намерение, а также согласие наших партнеров для оформления нашего статуса в качестве наблюдателя. В том числе, и в будущем Евразийском экономическом союзе, который начнет действовать с 2015 года», - сказал советник Президента.

Гончарук отметил, что Украина не может стоять в стороне или игнорировать процессы, которые происходят в рамках Таможенного союза. Он напомнил, что товарооборот Украины с государствами - членами этого объединения превышает 63 млрд долларов. В частности, по его словам, за последние два года этот товарооборот достаточно активно растет, «несмотря на различные тенденции в разных странах и на разных континентах».

«За последние 2 года товарооборот увеличился на 30%, и удельный вес этого товарооборота в рамках внешнеторгового обращения Украины составил 36%, что превышает соответствующие торговые потоки с другими объединениями», - отметил советник Президента.

В пресс-службе Президента отмечают, что за два последних года общий объем торговли товарами и услугами Украины со странами Таможенного союза увеличился более чем на 30%. На страны Таможенного союза по итогам 2012 года приходилось 36,3% внешнеторгового оборота Украины или 63,1 млрд дол. США; на страны ЕС – 29,2% (50,7 млрд дол. США).