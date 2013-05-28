Просроченная задолженность по кредитам банков за 4 месяца выросла на 5,2%

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-апреле 2013 года вырос на 5,2%, или 3,787 млрд грн, - до 76,307 млрд грн (в апреле – снизился на 0,01%), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в январе-апреле текущего года выросла на 0,4 п.п. - до 9,3% (в апреле – сократилась на 0,03 п.п.). Банки нарастили объем предоставленных кредитов на 0,8%, или 6,216 млрд грн, - до 821,545 млрд грн. Рост объемов предоставленных банками кредитов произошел в основном за счет роста кредитования субъектов хозяйствования на 2,1%, или 12,602 млрд грн, - до 621,804 млрд грн, при этом объемы кредитования физических лиц выросли на 0,9%, до 163,193 млрд грн. За указанный период банки снизили объемы долгосрочных кредитов на 0,2% - до 393,652 млрд грн.

Также сообщается, что январе-апреле банки увеличили вложения в ценные бумаги на 31,8%, или на 30,617 млрд грн, - до 126,957 млрд грн. Объемы резервов под активные операции сократились на 2,9%, или на 4,091 млрд грн, - до 137,228 млрд грн. Обязательства банков выросли на 3,0%, или на 28,364 млрд грн, - до 986,236 млрд грн, в том числе средства юридических лиц выросли на 2,9%, или на 5,933 млрд грн, - до 208,483 млрд грн (из них срочные – 91,677 млрд грн), средства физлиц - на 8,1%, или на 29,372 млрд грн, - до 393,375 млрд грн (из них срочные – 310,934 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2012 году сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.

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