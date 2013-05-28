Советник Президента: Украина должна находить баланс в отношениях и с ТС, и с Евросоюзом

Украина должна находить баланс в отношениях как с Таможенным союзом, так и с Евросоюзом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей Гончарук сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, отвечая на вопрос о выборе вектора внешней политики.

По его словам, Украина будет двигаться в тех направлениях, которые дают максимальные преимущества для реформ во всех сферах жизни страны.

«Мы должны двигаться в тех направлениях, которые нам дают максимальные преимущества для реформирования экономики, для строительства экономики, для перестройки наших разных сфер жизни, общественной жизни, гуманитарной сферы», - заметил Гончарук.

«Я думаю, что наша, если хотите, в известной степени судьба - это действительно баланс, нахождение балансов», - отметил он.

В то же время, по словам Гончарука, статус наблюдателя в Таможенном союзе позволит Украине выгодно сотрудничать с этой организацией.

«Статус наблюдателя дает нам возможность увидеть, как работают механизмы (в Таможенном союзе - УНИАН)», - подчеркнул он.

Советник Президента обратил внимание, что статус наблюдателя в Таможенном союзе позволит Украине иметь свободный доступ к нормативно-правовой базе и документам внутреннего пользования этого объединения.

Кроме того, он прибавил, что Украина, получив такой статус, будет иметь своего представителя в Таможенном союзе и сможет подавать свои предложения по актуальным вопросам сотрудничества.

Гончарук также подчеркнул, что в ходе встреч Президента Украины Виктора Януковича в Астане 28-29 мая будет обсуждаться проект соответствующего Меморандума, который разработан рабочей группой во главе с вице-премьер-министром Юрием Бойко совместно с партнерами.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 22 мая одобрил меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. По мнению премьер-министра Николая Азарова, статус наблюдателя позволит Украине эффективно отстаивать свои интересы в Таможенном союзе.

29 мая Президент Украины Виктор Янукович намерен в Астане провести встречу с президентами России, Беларуси и Казахстана и обсудить вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя в ТС. Ожидается подписание документа по этой теме.