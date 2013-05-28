Управление Миндоходов столицы разъяснило порядок провоза лекарств через границу

Граждане Украины, пересекающие таможенную границу Украины, имеют право провозить лекарственные средства в ручной клади или багаже, но в объеме не более 5 упаковок конкретного лекарства на одного человека для безрецептурных препаратов и в объеме, указанном в рецепте, для лекарств, требующих рецепта врача.

Об этом говорится в разъяснении управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве, переданном УНИАН.

«При этом рецепт должен быть выписан на имя заявителя и содержать личную печать врача или учреждения здравоохранения», - говорится в разъяснении.

Разрешительный документ, согласно разъяснению, также требуется для психотропных препаратов и препаратов, содержащих наркотические вещества.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году таможенные органы Украины возбудили 172 уголовных дела о контрабанде. Основными предметами контрабанды были наркотические средства - 70%, оружие - 15%, культурные ценности - 6%, сильнодействующие и отравляющие вещества - 1,7%.